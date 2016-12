Forlì, 46enne ha ucciso la moglie a coltellate: stavano per separarsi

Un uomo di 46 anni, Ionel Moldovan, ha ucciso con due coltellate la moglie Monica, 42enne. E' successo in un villetta di Bussecchio, quartiere periferico di Forlì, dove la donna lavorava come badante. I due, di nazionalità romena, si stavano separando e da qualche tempo non vivevano più nella stessa casa.