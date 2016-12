Fioravanti-Mambro, agli ex Nar maxi ammenda per la strage di Bologna

Gli ex Nar Valerio Giuseppe Fioravanti e Francesca Mambro, responsabili della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, sono stati condannati dal tribunale civile a risarcire danni per 2 miliardi, 134 milioni e 273mila euro alla Presidenza del Consiglio e al ministero dell'Interno. La decisione è del giudice della terza sezione civile del tribunale di Bologna, Francesca Neri.

La causa era stata promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero dell'Interno, con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato.



Si tratta della causa che doveva quantificare e liquidare il danno già accertato in forma generica dalle sentenze penali che avevano condannato i due all'ergastolo.



Il tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di Mambro e Fioravanti (avvocati Alessandra Tucci, Jacopo Mannini e Cinthia Bianconi) e ha dichiarato i due responsabili in solido dei danni subiti dalle amministrazioni dello Stato a seguito del delitto commesso a Bologna, il 2 agosto 1980.



"La gravità di quel fatto è di livello senza pari nella storia dell'Italia", scrive il giudice. Un ulteriore profilo da considerare, scrive in un altro passaggio, "è che ormai, a distanza di 34 anni, può dirsi che tale evento sia rimasto impresso in modo indelebile nella coscienza collettiva della nazione, come un vero e proprio danno permanente".