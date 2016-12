Filmato mentre incassa la mazzetta: funzionario del Fisco arrestato a Rimini

Il funzionario arrestato è Tiziano Marchi; ha un passato in politica come assessore del Comune di Forlì fino al 2009 e, in precedenza, nel 1995 come consigliere comunale di una coalizione di sinistra.



Marchi si trova ora nel carcere di Rimini per la mazzetta da 10mila euro pretesa da un imprenditore di Cesena. I carabinieri hanno eseguito l'arresto grazie alla denuncia del commercialista riminese dell'imprenditore stesso.