Ferrovie, Lupi: "Atto terroristico"

07:34 - Il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha definito "un atto terroristico contro la Tav" il rogo doloso avvenuto in una stazione nel Bolognese. "Si è verificato purtroppo ciò che temevo, un nuovo atto terroristico contro la Tav: questo e non altro è l'incendio doloso di questa mattina a Bologna - ha spiegato -. Ma non ci fermeranno nella strada di innovare e cambiare l'Italia".