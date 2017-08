Ferrara, un sindaco del Pd vuole alzare le tasse a chi ospita i migranti

Il provvedimento deciso dal Comune è stato diffuso via Facebook, in un comunicato dal titolo "Controlli ai privati cittadini di Codigoro ospitanti profughi". Si comincerà, dice la nota, con l'invio, da lunedì 7 agosto, di personale comunale nelle abitazioni dei privati cittadini che offrono accoglienza ai migranti, per controllare che le case abbiano i requisiti di abitabilità e rispettino le normativie igenico-sanitarie.



Successivamente, "verrà allertata anche la Guardia di finanza per i controlli fiscali relativi alla gestione degli immobili della parte ospitante". Il testo si conclude proprio indicando che in Comune "stiamo valutando anche la possibilità di diversificare le tassazioni per i soggetti ospitanti".



"La mia non è assolutamente una questione politica, io sono il sindaco di un paese in cui la sua comunità sta lamentando un disagio e come tale non posso far finta di nulla e non cogliere il disagio della mia gente: ecco perché ho assunto questa posizione", ha precisato il primo cittadino.



Immediate le reazioni sui social network e della politica, a cominciare dal segretario del Pd dell'Emilia Romagna Paolo Calvano: bisogna ascoltare "il grido di allarme dei sindaci" perché "i problemi sono reali" ma "la proposta del comune di Codigoro di alzare le tasse a chi si mette a disposizione per ospitare i profughi non e' all'altezza dei problemi stessi".



Molto più duri i commenti che arrivano dai partiti a sinistra del Pd. Pippo Civati, di Possibile, accusa il Pd di "neo-salvinismo", mentre il capogruppo di Sinistra italiana Giulio Marcon afferma che "più che una tassa sui migranti, servirebbe un'imposta sull'ignoranza e la stupidità. Lo Stato incasserebbe molto di più".