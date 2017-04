Ferrara, prete ubriaco scappa e investe poliziotto: arrestato

Guidava ubriaco con un tasso di alcol di 2.55 nel sangue e scappando dalla polizia, che lo ha inseguito a notte fonda in tutta Ferrara, ha poi tentato di investire un agente. Protagonista un prete di 43 anni arrestato e processato per direttissima. Il parroco non ha cercato di giustificarsi, considerato il suo stato di ebbrezza. Ora deve rispondere dei reati di lesioni, resistenza, danneggiamento aggravato e, ovviamente, guida in stato di ebbrezza.