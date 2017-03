Ferrara, maxi sequestro beni per un valore di 22 milioni di euro

La guardia di finanza di Ferrara ha sequestrato beni per un valore di 22 milioni di euro, riconducibili a una coppia di coniugi imprenditori marocchini, già condannati per frode fiscale. Tra i beni nel mirino dei militari, un complesso residenziale costituito da 20 appartamenti in provincia di Forlì, una villa con piscina a Ferrara, villette a schiera e appartamenti in varie località del ferrarese e nelle province di Roma, Rovigo e Modena.