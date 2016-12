Ferrara, auto nel canale: due morti

Un uomo di 84 anni e sua moglie 82enne sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale a lato della strada. E' successo a Pontelagoscuro, alle porte di Ferrara. Per recuperare i corpi delle due vittime, rimaste intrappolate, sono dovuti intervenire i sommozzatori con una gru. Da accertare le cause dell'incidente.