Ferrara, anziano uccide a coltellate la moglie invalida

Un uomo di 82 anni, Giuseppe Parmiani, ha ucciso in casa con una coltellata all'addome la moglie ottantenne, Carmen Tassinari, poi ha chiamato il 118. L'anziano ha atteso l'arrivo dei sanitari, che a loro volta hanno avvisato i carabinieri. E' accaduto a Cento, nel Ferrarese. La vittima era invalida e ammalata; l'uomo è formalmente in stato di fermo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Parmiani, originario di Comacchio, era sposato da tantissimi anni con la donna, originaria di Sabaudia. L'ipotesi al momento prevalente è che abbia ucciso la moglie con una coltellata all'addome, stanco ed esausto della situazione cui era costretto, vivendo appunto con la donna invalida e gravemente malata, nella loro la casa a Cento in via Borselli 9.

L'uomo al momento e' in stato di fermo in attesa dell'evoluzione della situazione giudiziaria.