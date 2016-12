Ferrara, 19enne muore su giostra

08:01 - Una ragazza di 19 anni, di Goro, è morta per arresto cardiocircolatorio all'Ospedale del Delta, dove era stata ricoverata per un malore che aveva avuto a bordo di una giostra del Lunapark della vicina Mesola, in occasione della "Sagra del radicchio". Dopo essere svenuta, è stata portata dal 118 al Pronto soccorso, dove poi è deceduta. La Procura ha disposto il trasporto del corpo in medicina legale a Ferrara per l'autopsia.