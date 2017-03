Farmacista suicida a Bologna, Csm censura pm Giovannini

La Sezione disciplinare del Csm ha disposto la censura del procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini, in relazione alla vicenda di Vera Guidetti, la farmacista che uccise sua madre e poi si suicidò dopo essere stata ascoltata dal pm come testimone nell'indagine su un furto di gioielli. In un biglietto trovato accanto al corpo, la donna scrisse che Giovannini l'aveva trattata come un criminale e non aveva creduto nella sua buona fede.