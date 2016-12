Esplosione per una fuga di gas in un ristorante a Bologna, sette i feriti

Un boato e poi fiamme e fumo in un ristorante asiatico in pieno centro storico a Bologna. All'interno dello "Zuma" erano presenti, nel tardo pomeriggio di giovedì, alcuni dipendenti: almeno sette i feriti, di cui uno in maniera grave. L'esplosione sarebbe stata causata, stando a quanto emerso, da una fuga di gas.