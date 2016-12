Esplode una villetta a Maranello: cinque feriti tra cui una neonata

06:53 - Quattro persone sono rimaste gravemente ustionate nell'esplosione che ha devastato una villetta a Maranello, nel Modenese. Stando alle prime ricostruzioni, lo scoppio, avvenuto al primo piano a causa di una perdita di gas da una bombola che alimentava la cucina, ha fatto crollare il muro esterno dello stabile.

Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze e l'auto medicalizzata ed equipaggi dei carabinieri. Alcuni feriti sono stati portati al Policlinico di Modena, altri all'ospedale di Baggiovara. L'esplosione ha coinvolto una coppia di giovani e i genitori della ragazza. Al piano terra dell'edificio vive un'altra famiglia, i cui componenti non hanno riportato conseguenze.



Ferita anche una neonata - Anche una bimba di 6 mesi è rimasta lievemente ferita nell'esplosione. La piccola è stata trasportata al Policlinico di Modena in "codice 1", cioè in condizioni non gravi. Sono stati soccorsi invece in "codice 3", il più serio, un uomo e una donna di 49 anni e una ragazza di 22. Condizioni di media gravità, "codice 2", per un uomo di trent'anni.