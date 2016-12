Escort morta in hotel nel Bolognese, catturato il presunto omicida: aveva già ucciso

Catturato dai carabinieri l'uomo che ha ucciso a coltellate l'escort di 47 anni nella stanza di un hotel a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Si tratta di un 56enne della provincia di Ferrara, Claudio Villani, evaso dai domiciliari e già noto per aggressioni ad altre prostitute. Inoltre, a 17 anni, aveva commesso un altro delitto: anche allora la vittima era una lucciola. E' stato bloccato vicino Forlì, sulla via Emilia, a bordo dell'auto della vittima.