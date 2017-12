Esclusa da nido perché non vaccinata, respinto ricorso dei genitori

Il tribunale di Reggio Emilia ha respinto il ricorso presentato dal padre e dalla madre di una bambina esclusa dai nidi di Carpi e Correggio perché non vaccinata. I genitori avevano esercitato l'obiezione di coscienza, non vaccinando la piccola, sostenendo il carattere discriminatorio della legge regionale dell'Emilia-Romagna che ha reso obbligatori i vaccini anche per l'iscrizione al nido.