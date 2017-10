Era indagato per abuso d'ufficio, vigile si toglie la vita a Rimini

Un ispettore della polizia municipale di Bellaria Igea Marina, Attilio Sebastiani, si è suicidato sparandosi con la pistola d'ordinanza. L'uomo era stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, nell'ambito di un'inchiesta della guardia di finanza di Rimini sull'assenteismo. Convocato in tribunale per le indagini preliminari, era atteso giovedì mattina dal suo difensore e dal giudice.