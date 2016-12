Emilia, scontro su A1: 6 km di coda

Sei chilometri di coda si sono formati sull'Autosole in direzione nord, tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), per un incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno nei pressi di Alseno, che ha coinvolto alcuni veicoli. E' stato disposto anche l'invio dell'eliambulanza del 118. Autostrade per l'Italia consiglia agli automobilisti in viaggio sull'A1 verso Milano di uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola.