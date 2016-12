Emilia, contributi sisma gonfiati

La guardia di finanza di Ferrara ha scoperto una truffa per gonfiare i contributi del dopo-terremoto alle aziende. Le Fiamme gialle hanno quindi provveduto al sequestro di beni e denaro per 650mila euro. Alla fine delle indagini di Procura e finanzieri, sono stati denunciati sette ferraresi: 4 per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; altri 3 per riciclaggio.