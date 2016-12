E.Romagna, 2 scosse in poche ore

Due scosse, di magnitudo 2.2 e 2.4, sono state registrate nel Bolognese e nel Ravennate. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nei dintorni di Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano e Porretta Terme si è verificato un terremoto a una profondità di 10 chilometri. La seconda scossa poi tra Faenza e Brisighella, nel Ravennate, a una profondità di 14 chilometri. Non si registrano per ora danni a persone o cose.