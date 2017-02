Due rapinatori arrestati dai carabinieri dopo "colpo" nel Piacentino

I carabinieri di Fiorenzuola d'Arda hanno arrestato due malviventi che avevano appena rapinato un supermercato a Pontenure, in provincia di Piacenza. I due, armati di pistola, hanno colpito al supermercato IN'S e poi sono fuggiti lungo la via Emilia, in direzione dell'autostrada, a bordo di una Giulietta. L'auto è stata intercettata da una pattuglia del Nucleo radiomobile che, dopo un inseguimento, ha bloccato l'auto dei rapinatori.