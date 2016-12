Drammatico tamponamento sulla A14: morti un bimbo di 9 mesi e la madre

Erano da poco passate le nove e mezzo quando la famiglia, di origine pakistana, era arrivata al casello di Rimini sud, sull'A14, dopo essere partita dalla loro casa di Civitanova Marche (Macerata).



L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. La loro auto si è fermata sulla corsia di emergenza, forse per un problema meccanico, oppure stava procedendo a bassissima velocità per uscire al casello, quando è arrivata un'Opel Corsa, guidata da un pesarese di 40 anni, che l'ha centrata da dietro, tamponandola.



L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla giovane ed al bambino. Il padre ed il figlio più grande sono stati invece trasportati d'urgenza al Bufalini di Cesena dove sono ricoverati in gravi condizioni per i traumi riportati nell'impatto. Non destano invece particolari preoccupazioni le condizioni dell'uomo che stava guidando l'Opel Corsa, ricoverato all'ospedale di Riccione. E' stato sottoposto, come da prassi, come pure il pakistano che guidava l'altra auto, ai test di alcol e droga.



Dopo l'incidente, l'autostrada è stata immediatamente chiusa fra Riccione e Rimini sud per rendere più rapidi i soccorsi e per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, allertati anche perché la Punto della famiglia era alimentata a metano e quindi era necessaria qualche precauzione in più.