Dramma nel Ravennate, trovati i cadaveri di una donna e del figlioletto

18:15 - Macabro ritrovamento nel Ravennate. I cadaveri di una 30enne e del figlio di un anno, morti probabilmente per annegamento, sono stati rinvenuti all'interno di una villetta nella frazione di Borgo Serraglio, tra Massa Lombarda e Conselice. Secondo i carabinieri si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Madre e bimbo sono stati trovati nella vasca da bagno dal padre del piccolo e da un altro familiare, che hanno inutilmente tentato di rianimarli.

Il padre del piccolo per un'ora ha continuato a urlare: "Ho provato a salvarli ma non ce l'ho fatta, avevo solo bisogno di un po' di aiuto, perché non mi hanno aiutato?". Secondo quanto riferito da un'amica, giusto ieri mattina la 30enne era stata in ospedale a Lugo, sempre nel Ravennate, per accertamenti. Intanto i carabinieri hanno fatto portare via con un carro attrezzi un'auto, presumibilmente dell'uomo.