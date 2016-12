Donna uccisa in casa nel Bolognese, il marito fermato per omicidio

Il marito di Liliana Bartolini, la 51enne trovata sgozzata nella sua casa di Miravalle di Molinella, nel Bolognese, è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario aggravato dal rapporto di coniugio. Il racconto del tassista, sentito a lungo dai carabinieri come persona informata sui fatti, non ha convinto gli investigatori che hanno sospeso l'audizione e lo hanno invitato a nominare un avvocato. L'uomo sarà portato in carcere.