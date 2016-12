"Aggredito da sconosciuti", la prima versione dell'uomo - Balboni, in un primo momento, aveva detto di essere stato aggredito da uno sconosciuto mentre rientrava a casa dopo aver finito il proprio turno di lavoro. Aveva aggiunto di aver perso i sensi e di aver trovato la moglie morta in casa, quando si era risvegliato. Era stato lui stesso a chiamare i soccorsi.



Nel corso della confessione, Balboni ha raccontato di aver usato come arma un coltellino multiuso, poi gettato lontano dalla villetta.



Frequenti litigi e una relazione extraconiugale - Mercoledì gli inquirenti hanno sentito anche la donna con cui Balboni aveva una relazione, che ha avuto un piccolo malore. Il fatto che tra Balboni e Bartolini ci fossero problemi è stato confermato anche da alcuni vicini: il figlio della coppia, 14 anni, non era in casa al momento dell'omicidio, perché in gita scolastica in un'altra regione.