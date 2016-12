Donna uccisa a Parma, arrestato l'ex compagno

E' stato fermato e arrestato Luigi Colla, l'uomo accusato di aver ucciso Elisa Pavarani, 39 anni, trovata senza vita sabato sera in un appartamento alla periferia di Parma. Colla, 42 anni, della stessa città, aveva una relazione con Elisa, che aveva deciso di interrompere la loro storia. Era andata a casa dell'uomo per ritirare alcuni vestiti e per chiarire il suo rapporto con lui.