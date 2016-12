Donna incinta avvelenata a Bologna, il gip dispone il carcere per il compagno

E' stato disposto il carcere per l'uomo che ha avvelenato la compagna incinta al settimo mese , versando un prodotto da lavastoviglie in una bibita che lei ha poi ingerito , finendo in ospedale a Bologna. La decisione è stata presa dal gip del capoluogo, che ha applicato la misura richiesta dal pm per il 35enne dipendente del Comune di Valsamoggia. Le accuse sono di lesioni gravissime e tentata interruzione di gravidanza.

La contestazione di tentata interruzione di gravidanza è stata aggiunta dal pubblico ministero durante l'udienza di convalida dell'arresto. In tale occasione, l'indagato ha sostanzialmente confermato quanto già detto nell'interrogatorio in precedenza: voleva far abortire la compagna, spinto da una profonda angoscia per le condizioni del figlio portato in grembo.



La fidanzata, infermiera, rimane ricoverata in Rianimazione all'ospedale Maggiore. E' cosciente e in condizioni stazionarie, ma la prognosi rimane riservata. Stabili anche le condizioni del feto, che non ha avuto danni dall'avvelenamento della madre.