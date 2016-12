Disoccupato ruba cibo, gli agenti fanno una colletta e pagano la spesa

Un disoccupato di 40 anni, sul lastrico e in situazione di disagio, è stato sorpreso mentre rubava cibo per un valore di 20 euro in un supermercato a Piacenza. Sul posto, allertati dal personale del centro commerciale, sono intervenuti alcuni agenti di polizia che però, invece di portarlo in questura, hanno fatto una colletta e gli hanno pagato la spesa. In accordo anche con il direttore del supermercato, nei confronti del 40enne non si è proceduto.