Deraglia treno merci, un ferito

17:05 - Un treno merci è deragliato nei pressi della stazione di Guastalla (Reggio Emilia). Il macchinista è stato portato dal personale del 118 al pronto soccorso: è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il convoglio, per un errore di comunicazione, è finito su un binario morto, distruggendo la barriera in cemento e piegandosi su un fianco.