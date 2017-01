14 gennaio 2017 00:05 Delitto Ferrara, i ragazzi non portarono via i cadaveri dalla villa per paura di essere visti In carcere si trovano un 16enne e un 17enne per lʼomicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, genitori del più giovane dei due

Avevano paura di essere visti mentre portavano via i cadaveri il 16enne e il 17enne in carcere minorile per l'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, genitori del più giovane dei due. Per questo alla fine i corpi sono rimasti nella villetta di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara). La coppia è stata massacrati a colpi di scure dal più grande dei due su mandato del 16enne con la promessa di denaro, 80 euro dati in anticipo.

In particolare è stato il figlio delle vittime a tirarsi indietro, proprio per timore che qualcuno li vedesse o che venissero intercettati mentre in auto avevano i due corpi. Questo almeno ha riferito negli interrogatori il 17enne. Entrambi hanno confessato. Il piano iniziale prevedeva che i due cadaveri venissero trasportati in auto e poi gettati nel fiume con pietre, che dovevano essere prelevate dal giardino di casa, legate ai piedi.



Ma la villetta è in mezzo ad altre case, e i corpi dovevano essere caricati sulla Opel Corsa, già con i sedili abbassati per fare posto ai cadaveri, parcheggiata vicino al garage. Quindi l'operazione poteva essere vista da qualcuno. Inoltre sarebbe stato rischioso, oltretutto per due minorenni senza patente, girare in auto con i cadaveri a bordo. Tra l'altro a bordo della Opel sono stati compiuti prelievi dai Carabinieri della scientifica di Ferrara, anche per capire chi ha abbassato i sedili. Tutti i reperti raccolti nella varie fasi dell'inchiesta, comunque, verranno inviati al Ris di Parma per le diverse analisi che dovranno "blindare" con prove scientifiche le confessioni dei due ragazzi.