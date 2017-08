Da Milano Marittima a Cervia, le spiagge dicono no ai vu cumprà

Cervia ci è riuscita e ha detto no al “cocco fresco”. Una spiaggia senza venditori ambulanti, massaggi, gonfiabili e tutti i generi di mercanzia che sono soliti proporre vu cumprà e non sulle spiagge italiane. “Siamo riusciti a debellare il fenomeno”, ha detto il primo cittadino di Cervia, Luca Coffari. L’unico, al momento, in grado di porre fine al racket della vendita illegale di merce contraffatta in riva al mare.

Da Milano Marittima a Pinarella di Cervia, sono nove i chilometri di spiaggia off limits per gli ambulanti. Il via vai continuo dei venditori abusivi, le frequenti denunce da parte dei bagnanti, hanno spinto il primo cittadino romagnolo a lavorare a stretto contatto con Questura, Prefettura e Guardia di finanza. “Fino all’anno scorso eravamo come le altre spiagge - ha detto Coffari – poi in collaborazione con la cooperativa dei bagnini e degli agenti della Polizia municipale, che girano in divisa ma anche in borghese, siamo riusciti a presidiare tutto il perimetro da mattina a sera”.