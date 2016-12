Contromano per saltare Tutor:multe

Multe contro i "furbetti del tutor" sulle strade provinciali ferraresi. La Polizia provinciale durante servizi notturni sulle strade in cui sono stati installati i sistemi Tutor, ha multato quattro automobilisti per aver superato la linea continua, per un importo di 54 euro ciascuno e la perdita di due punti sulla patente. Un trucco, quello di invadere la corsia opposta alla propria marcia, usato per evitare i sensori e impedire la rilevazione di velocità.