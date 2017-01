Coniugi uccisi nel Ferrarese, custodia in carcere per i due minorenni fermati

Il gip del Tribunale dei minori di Bologna ha convalidato il fermo e deciso la custodia in carcere per il 16enne e il 17enne fermati per l'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, padre e madre del più giovane dei due. Il giudice ha così accolto le richieste del pm Silvia Marzocchi per i minori, che hanno confessato. I coniugi sono stati uccisi a colpi di scure nella loro casa di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara).