Cieco si perde, salvato da cc

00:29 - Era appena sceso alla stazione ferroviaria di Ravenna da un treno in arrivo da Bologna. La forte pioggia probabilmente lo deve avere disorientato. E così l'uomo non vedente ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. "Nel tragitto per tornare a casa mi sono perso e a causa della forte pioggia non riesco a trovare la strada", ha detto a quel punto secondo quanto riferito da una nota dell'Arma. I carabinieri l'hanno individuato e aiutato.