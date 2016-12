Cesenatico, maestra elementare perseguitava alunno: denunciata

Un'insegnante 44enne di una scuola primaria di Cesenatico è stata denunciata dai carabinieri per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Secondo le indagini in più occasioni, nell'anno scolastico 2014-2015, avrebbe preso di mira un alunno, ora 11enne, affetto da una patologia e da disturbi di apprendimento. Nel rimproverarlo, hanno ricostruito i militari, faceva riferimento in modo sprezzante al suo stato di salute