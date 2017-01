Cesena, getta moglie malata da dirupo e tenta suicidio: salvati

Ha spinto la moglie 63enne, malata di una grave forma di Alzheimer, giù da un dirupo nel Cesenate per ucciderla; quindi ha tentato di seguirla per farla finita, ma non ce l'ha fatta. Entrambi sono stati salvati dai carabinieri, intervenuti con 118 e vigili del fuoco, allertati da un automobilista di passaggio. L'uomo, 71 anni, è stato arrestato per tentato omicidio ed è piantonato in stato di shock in ospedale, dove è ricoverata anche la moglie.