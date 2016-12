Cesena, 30enne picchiata perché accusata di portare il malocchio: quattro persone in manette

Sequestrata e picchiata perché accusata di fare il malocchio: è successo a Cesena, nella notte tra il 13 e il 14 aprile. La vittima è una donna di 30 anni residente nella città romagnola, costretta anche a bere una bottiglia di acqua bollente per purificarsi dal sortilegio. Quattro persone, tutte della stessa famiglia - tre originari di Taranto e uno di Bologna - sono state dunque arrestate: dopo le minacce e le botte al padre e al fidanzato della donna, hanno obbligato la 30enne a salire in auto con loro, per poi portarla in un casolare di campagna dove si è consumato il fatto.