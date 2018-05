Cattolica, non rientra a casa e si finge vittima di stupro di gruppo: denunciata

Aveva passato la notte a una festa in spiaggia con il fidanzato e, per giustificarsi con i genitori, ha raccontato di essere stata violentata da quattro persone. La presunta vittima, una 31enne marchigiana, è finita invece denunciata per simulazione di reato da parte dei carabinieri di Cattolica (Rimini). Rischia ora un processo per aver raccontato una "bugia" di tale portata da generare allarme.