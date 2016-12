Cassazione annulla condanna Errani

La Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, per un nuovo esame, la condanna ad un anno di reclusione per falso ideologico nei confronti dell'ex governatore dell'Emilia Romagna, Vasco Errani. Processo bis anche per i coimputati Filomena Terzini e Valtiero Mazzotti, dirigenti regionali. Alla prima condanna, l'8 luglio 2014, fecero seguito le dimissioni di Errani dopo quasi 15 anni di presidenza della Regione.