Caso Cocoricò, Giovanardi: "Vietare le discoteche ai minori di 18 anni"

Il senatore di Ap-Ncd Carlo Giovanardi ha presentato un disegno di legge che vieta ai minori di 18 anni di entrare in locali che chiudono dopo la mezzanotte e prevede una sanzione fino a 20mila euro e la sospensione fino a 3 mesi per i gestori che non rispettano il divieto. Giovanardi lo ha presentato in seguito alla vicenda della discoteca Cocoricò di Riccione di cui è stata disposta la chiusura dopo la morte del giovane che aveva assunto dell'ectasy.

"I recenti drammatici episodi di decessi o gravi e permanenti lesioni che hanno interessato minori di anni 18 e determinato la chiusura della discoteca Cocoricò di Riccione impongono l'introduzione di una disciplina rigorosa sul divieto per i minorenni di entrare in questi locali con sanzioni adeguate in caso di mancati controlli da parte dei gestori", spiega Carlo Giovanardi.



"Ho presentato pertanto un disegno di legge che prevede che ai giovani di età inferiore ai 18 anni è fatto divieto di entrare in discoteca, locali da ballo, Night Club che abbiano orario di chiusura successiva alle 24.00, con eguale divieto esteso ai locali dello stesso tipo che aprono dopo la mezzanotte e chiudono prima delle 10 del mattino", aggiunge.



"Fondamentale è il non consentire eccezioni di nessun tipo, tipo l'essere accompagnati da persone adulte perché la società ha il diritto dovere di proteggere coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e quindi la facoltà di autodeterminarsi", conclude.