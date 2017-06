Carcere Modena, inneggiava alla jihad: tunisino espulso

Avrebbe inneggiato in diverse occasioni alla jihad mentre era detenuto nel carcere di Modena ed è stato espulso per terrorismo. L'uomo, un tunisino di 39 anni, è stato prelevato dalla polizia dalla sua cella e accompagnato a Genova, dove è stato imbarcato per rientrare nel suo Paese. Il 39enne veniva tenuto sotto controllo dal Dipartimento amministrazione penitenziaria e dalla Digos proprio per i suoi atteggiamenti a favore dell'estremismo islamico.