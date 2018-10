Capo della polizia: "Chi delinque in divisa lo fa due volte"

"Chi delinque in divisa lo fa due volte: come cittadino e per aver tradito la fiducia degli altri". Lo ha affermato Franco Gabrielli, capo della Polizia, a Ferrara di fronte a una platea di 300 studenti. "Lo dico in questa città che ha pagato un prezzo altissimo: l'errore dei singoli non può ricadere su tutta l'istituzione", ha poi spiegato Gabrielli alludendo al caso di Federico Aldrovandi.