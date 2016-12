Un camionista lituano di 58 anni è stato fermato dalla polizia di Piacenza per l'omicidio dell'autotrasportatore ucraino 32enne ucciso nel tardo pomeriggio di sabato all'autogrill di Fiorenzuola d'Arda , in provincia di Piacenza, sull'A1. Nella cabina del suo Tir gli agenti hanno trovato un coltello che potrebbe essere l'arma del delitto. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Roberto Fontana.

La vittima era stata trovata riversa in un lago di sangue nel parcheggio dell'area di servizio, lungo l'autostrada in direzione di Bologna. A ucciderlo, una coltellata al petto. Dopo l'omicidio, per ore gli inquirenti avevano interrogato testimoni e colleghi della vittima, e alcuni di loro avevano riferito di una lite tra la vittima e un altro uomo. Le indagini della squadra Mobile hanno portato al lituano, che oggi sarebbe dovuto ripartire con il proprio autotreno.