Cade elicottero esercito: 4 feriti

Un elicottero dell'Esercito, in forza al VII Reggimento Vega di Rimini, è precipitato su una pista di ultraleggeri a Poggio Torriana, nel Riminese: i quattro militari a bordo sono rimasti feriti, uno in modo grave. Il velivolo ha perso quota per cause ancora non chiare e si è schiantato sulla pista, dove al momento dell'incidente fortunatamente non c'erano né mezzi né persone.