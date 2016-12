Cadavere su spiaggia nel Ravennate

Un cadavere in stato di decomposizione, presumibilmente di un uomo, è stato trovato sul litorale nord del Ravennate. Un passante ha notato il corpo in località Bellocchio, poco dopo il poligono militare di Foce Reno, al confine con la provincia di Ferrara e ha dato l'allarme. Sono intervenuti Carabinieri e Capitaneria di porto. Per recuperare il cadavere stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco con un gommone.