Bullismo, scherzi crudeli alle matricole sul bus della scuola: otto denunciati

Otto studenti (sette minori) sono stati denunciati per gli atti di bullismo che compivano su sei matricole, residenti a Modigliana ( Forlì-Cesena ), sull'autobu s che giornalmente li trasportava fra casa e scuola, a Faenza . I sei venivano obbligati a viaggiare in piedi, a dare testate contro i vetri nel tentativo di bloccare una monetina, a ripulire i finestrini sporchi di sputi e a camminare lungo il corridoio con addosso numerosi giubbotti.

A far partire le indagini le segnalazioni di alcuni genitori delle vittime che hanno notato lo strano comportamento dei figli, con perdita del sonno ed evidenti timori ad andare a scuola.



Sono così scattati i controlli dei carabinieri in borghese del comando forlivese, che hanno potuto verificare come gli otto bulli avessero trasformato l'autobus nel luogo delle loro quotidiane angherie nei confronti dei più giovani.



Gli otto denunciati (un 18enne, cinque di 17 anni e due di 16) dovranno rispondere di atti persecutori e violenza privata in concorso.