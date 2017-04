Budrio, uccide guardia e ne ferisce altra: prosegue caccia all'uomo

E' continuata per tutta la notte la caccia delle forze dell'ordine a Igor Vaclavic, sospettato di aver ucciso sabato sera a colpi d'arma da fuoco una guardia ambientale volontaria, Valerio Verri, e ferito una guardia provinciale, Marco Ravaglia, dopo essere stato fermato per un controllo casuale. L'uomo è il principale sospettato anche per l'omicidio del barista Davide Fabbri, avvenuto nella tarda serata di sabato 1 aprile a Riccardina di Budrio.