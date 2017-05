Budrio, gli ultimi minuti in vita di Davide Fabbri a tu per tu con Igor il killer

Sono gli ultimi minuti in vita di Davide Fabbri, il barista di Budrio, nel Bolognese, che la sera del 1° aprile viene ucciso da Norbert Feher, alias Igor Vaclavic. Nel video, diffuso in esclusiva dal Tg1, si vede il super ricercato fare il suo ingresso nel locale, con l'intento di compiere una rapina. L'uomo indossa abiti mimetici e ha un fucile in mano; viene affrontato dal proprietario mentre due clienti si muovono ai lati della sala. Fabbri, riesce a impossessarsi del fucile e a inseguire il malvivente che entra in un altro vano dove, poi, farà fuoco con una pistola uccidendolo.