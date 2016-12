Bologna, uccide a coltellate la madre e tenta il suicidio buttandosi nel vuoto

A Bologna, in zona Borgo Panigale, un uomo di 51 anni ha ucciso a coltellate l'anziana madre, di 89 anni, poi ha tentato di togliersi la vita buttandosi dalla finestra. Nonostante il volo dal secondo piano della palazzina l'uomo si è salvato e ora si trova ricoverato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia.

Il corpo della donna, Vilelma Pulga è stato trovato vicino alla finestra, con varie ferite di coltello, tra cui quella probabilmente mortale, inferta al collo.



Il figlio della vittima, Gabriele Galletti, che lavora come bidello all'Università, è caduto di schiena e il volo è stato attutito da stendini per la biancheria: è al Maggiore, piantonato, e non sarebbe in pericolo di vita. In casa c'era anche l'anziano padre, 94 anni, malato. Pare che l'anziana donna fosse tornata da pochi giorni a casa, dopo un periodo in ospedale.