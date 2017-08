Momenti di tensione e tafferugli in centro a Bologna , dove è stata sgomberata l'ex caserma Masini , occupata abusivamente dal 2012 dal collettivo Làbas . Le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno circondato l'edificio e chiuso la strada, mentre all'ingresso principale decine di attivisti si sono fatti trovare davanti al cancello. Al lancio di petardi e fumogeni, gli agenti hanno risposto con manganellate.

L'azione di resistenza da parte degli antagonisti era stata preannunciata: "In questo torrido agosto si sta alzando nell'aria l'idea che Làbas potrebbe essere sgomberato - hanno scritto sui social -. Inutile dire gli infiniti motivi che renderebbero questa operazione militare inutile, miope e dannosa per tutta la città".



Secondo gli esponenti del centro sociale bolognese, all'interno della caserma di proprietà del demanio in questi anni sono state svolte opere sociali, per il bene della comunità, allestendo tra l'altro un dormitorio per i senza fissa dimora. "Ad aspettarvi ci sarà una sana colazione resistente e grande determinazione nel difendere questo bene comune!".