Bologna, stop a vendita di birra fredda Commercianti stranieri in sciopero

Bologna vieta la vendita di bevande alcoliche fredde nella zona universitaria e i gestori dei locali interessati, originari soprattutto di Pakistan e Bangladesh, entrano in sciopero . L'ordinanza del sindaco Virginio Merola , emanata per limitare gli abusi, non è quindi andata giù ai commercianti al punto che, in segno di protesta, hanno annunciato che lasceranno la saracinesca abbassata fino a mercoledì .

Non solo: per mostrare tutto il loro disappunto, i negozianti hanno consegnato all'assessore comunale all'Economia, Matteo Lepore, le chiavi dei loro negozi ed esposto cartelli di protesta a Palazzo D'Accursio, sede del Comune di Bologna.



Non è la prima volta che l'amministrazione comunale bolognese interviene in merito. Già nel 2009 l'allora primocittadino Flavio Delbono ordinò il divieto di vendita di alcol in bottiglia dopo le ore 22.